Ein Münchner Feuerwehrmann befreit die Zweijährige aus dem Kinder-Toilettensitz.

Einsatz in München

Feuerwehr befreit Zweijährige aus Toilettensitz

In München ist eine Zweijährige am zweiten Weihnachtstag mit ihrem Kopf in einem Toilettensitz für Kinder stecken geblieben. In ihrer Not alarmierte die Mutter die Feuerwehr. Die Rettungskräfte konnten die Kleine schließlich befreien. Für die Münchner Feuerwehrleute ist es nicht der erste Einsatz dieser Art.