Hamburg

Ein Mann aus Hamburg steckte in einer verzwickten Lage: Zwei Wochen lang sei er in einem Keuschheitsgürtel gefangen gewesen – weil eine Domina den Schlüssel nach einem erotischen Abenteuer einbehalten hatte, berichtet das „Hamburger Abendblatt“.

In seiner Not suchte der Mann Hilfe bei der Polizei. Da ihn auch die Beamten nicht befreien konnten, riefen sie ihre Kollegen von der Feuerwehr. Mit einer Flex sollen die dann das stählerne Korsett um das Geschlechtsteil des 38-Jährigen entfernt haben. „Unverletzt“, wie es in einem Bericht heißt.

Domina behält Schlüssel für Keuschheitsgürtel

Ausgang seiner misslichen Lage soll ein online vereinbartes Treffen mit einer Domina auf einem Rastplatz gewesen sein. In der Nähe von Reinfeld an der Autobahn 7 soll ihm die 25-Jährige den stählernen Keuschheitsgürtel umgelegt haben. Anschließend fuhr sie mit dem Schlüssel davon.

Laut „ Hamburger Abendblatt“ soll der 38-Jährige gegenüber der Polizei angegeben haben, dass die Domina einen hohen Geldbetrag von ihm für den Schlüssel forderte. Die Kripo übernahm wegen des Verdachts der Erpressung die Ermittlungen.

Domina bestreitet Vorwurf der Erpressung

Inzwischen bestehen allerdings Zweifel an der Darstellung des Hamburgers. Denn die Domina erzählte der Polizei eine andere Version der Geschichte: Dass sie den Schlüssel behalte, sei Teil der Abmachung gewesen. Als der Mann sich dann eine andere Domina gesucht habe, hätte sie sich geweigert, den Schlüssel herauszugeben. Geld hätte sie keines gefordert.

Ob dieser Fall aufgeklärt wird, ist fraglich. Wie das „ Hamburger Abendblatt“ berichtet, stehe der 38-Jährige für eine genauere Aufklärung der Tatumstände nicht mehr zur Verfügung. Zu einer Vernehmung erschien er nicht.

Von RND/mat