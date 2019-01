Panorama Florida - Feuerinferno nach Unfall – sieben Menschen sterben Zwei Sattelschlepper und zwei Autos sind an einem Unfall in Florida beteiligt, dann läuft Dieseltreibstoff aus – die Folgen sind dramatisch.

Nach einem Unfall in Florida gingen Fahrzeuge in Flammen auf, sieben Menschen starben. Quelle: WGFL-Gainesville via AP