Palma de Mallorca

Man könne aber keine weiteren Informationen geben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, hieß es. Nach Polizeiangaben handelt es sich beim Opfer um den Filmemacher Wouter Van Luijn, der mit Familienangehörigen Urlaub auf Mallorca gemacht habe.

Der 34 Jahre alte Niederländer wurde den Angaben zufolge am Freitag gegen 5.00 Uhr morgens im Bezirk Son Ferriol zwischen der Inselhauptstadt Palma und dem Flughafen von Mallorca zu Tode geprügelt. Die Umstände der Tat blieben zunächst unbekannt. Die mallorquinische Polizei schließt nach eigenen Angaben vorerst „keine Möglichkeit“ aus.

Ein Autofahrer hatte der Polizei zufolge das Opfer am Freitagmorgen in seinem Wagen zum Landeskrankenhaus Son Espases in Palma gefahren. Dort starb der Urlauber an inneren Blutungen, wie die Ärzte mitteilten.

Der Autofahrer sagte nach Medienberichten aus, er habe an der Landstraße Camí de la Milana unweit von Palmas Drogensiedlung Son Banya den am Boden liegenden Mann und vier bis fünf junge Männer gesehen, die geflohen seien, als er gehupt habe.

Nach Berichten der Zeitungen „Ultima Hora“ und „Diario de Mallorca“ könnte es sich bei dem Festgenommenen um diesen Autofahrer handeln, der zunächst nur als Augenzeuge galt. Der Mann habe sich beim Verhör in Widersprüche verwickelt. Irgendwann habe er eingeräumt, dass er das Opfer nicht an der Landstraße, sondern in der Drogensiedlung gefunden habe. Diese Berichte wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.

Die Schauspielerin Katja Schuurman, Fernsehmoderator Tijl Beckand und andere Persönlichkeiten der niederländischen Film- und TV-Szene sprachen in den sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.

Von RND/dpa