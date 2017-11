© dpa

Soziales Netzwerk Jodel

Festnahme nach Amok-Drohung an Uni Trier

Weil er im sozialen Netzwerk Jodel drohte, Jura-Studenten in der Vorlesung zu erschießen, hat die Polizei in Trier in der Universität Amokalarm ausgelöst. Der Verdächtige wurde festgenommen.