Berlin

Im Fall der verschwundenen Rebecca (15) aus Berlin hat es eine Festnahme gegeben. Das teilte die Berliner Polizei bei Twitter mit. Die umfangreichen Ermittlungen einer Mordkommission hätten den Verdacht einer Straftat erhärtet. In diesem Zusammenhang sei am Donnerstag eine Person festgenommen worden. Die Vernehmung und die Ermittlungen dauerten an.

Die 15-Jährige hatte die Nacht zum 18. Februar bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, war dort jedoch nicht erschienen. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr verlassen. In dem Fall hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, weil die Polizei nicht ausschloss, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen sein könnte.

Von RND