Losheim am See

Besucher des Hexentanz-Open-Airs in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) haben am Samstag die Leiche eines 24 Jahre alten Mannes in einem Stausee entdeckt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ über den Tod des Mannes berichtet. Wie ein Behördensprecher sagte, gehen die Ermittler davon aus, dass der 24-Jährige in dem Gewässer ertrunken ist.

Untersuchungen zufolge habe er gemeinsam mit einer Frau am frühen Morgen im See schwimmen wollen. Laut Aussage der jungen Frau habe sie den See wegen der kalten Temperaturen wieder verlassen. Ihr Begleiter habe noch bis zu einer Insel im See schwimmen wollen und sei nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt.

Obduktion soll klären, ob der Tote Drogen konsumiert hatte

Ob er unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, war zunächst unklar. Auch am Sonntag konnte ein Sprecher der Polizei keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Den Angaben zufolge soll die Leiche am Montag obduziert werden. Das Hexentanz-Open-Air ist ein Metal-, Folk- und Gothic-Rock-Festival, das vom 26. April bis 28. April in Losheim am See stattfindet.

Von RND/dpa