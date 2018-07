Hamburg

Ob im Auto oder im Flugzeug: Die Reise mit Haustieren ist nicht einfach. Wenn die Tierpensionen ausgebucht sind und der Hundesitter ebenfalls verreist, zeigen sich Besitzer immer wieder herzlos und lassen ihre Tiere an Raststätten, Zuhause oder in Grünanlagen einsam zurück.

Auf in diesem Jahr sind zum Ferienstart bereits mehrere Tiere ausgesetzt worden. In einer Mitteilung informiert der Tierschutzverein Hamburg über drei traurige Fälle. Winselnd und zitternd wurde etwa der kleine Welpe Benji im in einem Park gefunden. Die Fußgänger, die den Welpen entdeckten, brachten Benji in ein Tierheim, das sich nun um ihn kümmert. „Dem kleinen Wonneproppen geht es zum Glück gut“, meldete der Tierschutzverein.

Kaninchen Mimmy wurde von seinen Besitzern auf einem Parkplatz zurückgelassen. Quelle: Tierschutzverein Hamburg

Auch das Kaninchen Mimmy hatte kein Glück mit seinen Besitzern. Der Nager wurde Ende Juni auf einem Parkplatz gefunden. „Ich bin ein Mädchen, Ende Oktober 2016 geboren. Lass mich im Käfig nicht streicheln, auch sonst ungern. Bitte seid lieb zu mir, meine Besitzer haben Angst vor mir“, stand auf einem Zettel, der an der Kaninchen-Box befestigt wurde.

In dieser Tüte wurde Kater Flocke gefunden Quelle: Tierschutzverein Hamburg

Kater Flocke wurde im Stadtteil Barmbek in einer Plastiktüte ausgesetzt. Das Tier hatte schmutziges Fell und reagierte verstört auf das Erlebnis. Wie Benji sind auch Mimmy und Flocke in einem Tierheim untergekommen. Der Hamburger Tierschutzverein hat in allen drei Fällen Anzeige gegen Unbekannt erstattet, denn das Aussetzen von Tieren ist nach dem Tierschutzgesetz verboten. Die Tat wird als Ordnungswidrigkeit gesehen und kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro bestraft werden.

Von RND/mkr