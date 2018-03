In Kenia haben Ärzte einen Patienten am Gehirn operiert – fälschlicherweise.

© dpa (Symbolfoto)

Verwechslung in Kenia

Falscher Patient am Hirn operiert

Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Krankenhaus und werden am Gehirn operiert – obwohl es dafür gar keinen Grund gibt. In einer Klinik in Kenia ist genau das passiert.