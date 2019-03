Berlin

Im Fall der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin geht die Polizei weiter von einem Tötungsdelikt aus. Eine Anklage könnte dem hauptverdächtigen Schwager des Mädchens auch ohne Leichenfund drohen. „Für eine Anklage braucht es nicht zwingend eine Leiche“, erklärte Strafrechtler Hans Lilie aus Halle (Saale) die allgemeine Rechtslage. Für die Ermittler steige damit allerdings der Druck, belastbare Beweise zu finden, sagte Lilie.

„Es gibt einige Fälle, in denen Personen verurteilt worden sind und in denen das Opfer nie gefunden wurde“, sagte Lilie. „In diesen Fällen hat die Indizienkette aber ausgereicht, dass bei dem Richter die Gewissheit bestanden hat, dass ein bestimmtes Tatgeschehen zum Tod des Opfers geführt hat.“ Wenn keine Leiche gefunden werde, müsse das Gericht am Ende die Beweise bewerten und seine Schlussfolgerungen ziehen.

Von RND/dpa