Ammerndorf

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Busse in Franken erhofft sich die Polizei von den Fahrern Auskünfte, wie es zu dem Unglück auf gerader Strecke mit fast 30 Verletzten kommen konnte. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, wurden beide Fahrer am Freitag noch im Krankenhaus behandelt - daher war zunächst unklar, wann die Ermittler mit der Befragung beginnen können.

Bei dem Unfall waren am Donnerstag 12 Menschen schwer und 16 leicht verletzt worden, darunter Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Am Ortsausgang von Ammerndorf nahe Nürnberg waren die Linienbusse frontal aufeinandergeprallt. An zwei Schulen in der Region waren Krisenteams für die Betreuung von Schülern im Einsatz.

Von RND/dpa