FDP-Chef Lindner trainiert sich „Jamaika-Pfunde“ runter

Strenges Fitnessprogramm

Christian Lindner zieht nach Ende der Jamaika-Sondierungen ein strenges Fitness-Programm durch. „Im Wahlkampf und während der Sondierungen konnte ich mein übliches Sport-Programm nicht durchhalten“, sagt der FDP-Chef.

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner hat sich nach Ende der Jamaika-Sondierungen ein strenges Fitnessprogramm verordnet. „Im Wahlkampf und während der Sondierungen konnte ich mein übliches Sport-Programm nicht durchhalten. Deshalb habe ich ein paar Kilo zugenommen“, sagte Lindner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Jetzt bin ich wieder auf dem Weg zum Normalmaß.“

Lindner sagte, er trainiere in Berlin mit einem Rudergerät. „Da schaue ich dann fast jeden Tag ein Stunde aktuelle Serien und lege mich in die Riemen“, so der FDP-Vorsitzende. Für Spitzenpolitiker sei das Körpergewicht allerdings nachrangig. „Man muss als Politiker mit sich im Reinen sein, egal wie viele Kilo man auf der Waage hat“, sagte Lindner. „Nur so lassen sich die Hagelstürme durchstehen, die Entscheidungen mit sich bringen.“

Von RND