Explosion bei Gasstation – zahlreiche Verletzte

Baumgarten an der March. Bei der Explosion einer Gasstation in Österreich sind nach Angaben des Betreibers Gasconnect vier Menschen verletzt worden. „Ein Mitarbeiter wird vermisst. Wir gehen vom Schlimmsten aus“, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Gelände arbeiteten rund 50 Menschen.

++BREAKING++ Baumgarten, one of the largest European gas compressor stations currently on fire #SecurityOfSupply #Italy #Austria #Hungary #Germany

(image courtesy https://t.co/xjbd6yQeEv) pic.twitter.com/GiBwinwAVt