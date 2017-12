Explosion an Bushaltestelle in New York

New York. Den Berichten zufolge sei die Explosion „unbekannter Ursache“ in der Nähe des Busbahnhofs in Manhattan passiert. Mehrere U-Bahnlinien würden evakuiert. Nähere Informationen teilte das NYPD zunächst nicht mit. Nach Medienangaben soll es mehrere Verletzte geben. Außerdem wurde eine Person festgenommen. Er soll nach Angaben der „New York Post“ Sprengstoff am Körper getragen haben.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC