Hannover

Es war ein schreckliche Tragödie: Ein achtjähriger Junge wird in Berlin vor einem Hochhaus von einem herabfallenden Holzklotz erschlagen. Der Tatverdächtige ist nur zwei Jahre älter, er soll den Klotz geworfen haben. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) warnt Chefarzt Burkhard Neuhau vom Kinder- und Jugendkrankenhaus in Hannover vor einer „massive Ausgrenzung des Jungen und seiner Familie“.

Was dürfte in dem tatverdächtigen Kind, das den Holzklotz geworfen haben soll, jetzt vorgehen?

Wir wissen natürlich nicht, was konkret vorgefallen ist: Aber es ist anzunehmen, dass der Junge erheblich überfordert ist. Er wird vermutlich mitbekommen haben, wie die Polizei plötzlich in der Wohnung stand, wie verzweifelt die Eltern waren, vielleicht hat er sogar den Tod des Kindes gesehen – das ist wahrscheinlich eine massive Überforderung. Und das Schlimmste, was jetzt passieren kann: Dass er ein schlechtes Selbstwertgefühl, ein negatives Selbstbild entwickelt. Ich bin schlecht, in mir lebt ein Monster, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oder dass er die Bilder des Geschehens innerlich immer wieder erlebt, ohne sie verarbeiten zu können. Die Folgen sind kaum abzuschätzen.

Wie kann man ihm helfen?

Man muss schauen, wie es dem Jungen jetzt geht. Dazu sind Gesprächsangebote wichtig. Am besten mit einem Therapeuten, der auch auf Traumabewältigung spezialisiert ist. Therapie muss immer individuell sein. Es gibt kein Patentrezept. Es hängt davon ab, wie weit das Kind entwickelt ist, und es ist wichtig, dass die ganze Familie aufgefangen wird.

Was ist das Schlimmste, was passieren kann?

Unsere Gesellschaft neigt ja zu einfachen Erklärungen, ich befürchte deshalb eine massive Ausgrenzung des Jungen und seiner Familie. Wichtig wäre deshalb auch zu klären, ob die Familie in ihrem Umfeld bleiben kann. Ohne Hilfe könnte eine Traumatisierung der ganzen Familie drohen.

Wird das Kind die Schuld je verarbeiten können?

Ja, man kann das Geschehene mit Hilfe verarbeiten. Ich möchte aber nicht von Schuld sprechen. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen häufig noch nicht übersehen. Nicht ohne Grund spricht der Gesetzgeber von einer Schuldunfähigkeit bei Kindern. Ich gehe davon aus, dass dieses Kind den Tod des anderen nicht gewollt hat. Vermutlich wurde aus dem Spiel eine Realität, die es nicht mehr ungeschehen machen kann.

Von mha/rRND