Auf die Hitzewelle folgten schwere Unwetter: Vor allem in Hessen gingen am Dienstagabend Wolkenbrüche nieder, allein in Kirchhain bei Marburg fielen in drei Stunden 150 Liter Regen pro Quadratmeter. An mehreren Schulen fällt der Unterricht aus. Ein Ende der Hitze ist jetzt in Sicht.