Ex-Playmate will über Affäre mit Trump auspacken

US-Präsident

Erneut gerät das Liebesleben Donald Trumps in die Schlagzeilen: Das Ex-“Playboy“-Model Karen McDougal will über ihre Affäre mit dem US-Präsidenten berichten und klagt deshalb gegen eine Schweigevereinbarung.

Los Angeles/New York. Neun Monate lang will sie seine Geliebte gewesen sein – während er bereits mit Melania verheiratet war: Das Ex-Playmate Karen McDougal möchte gern über ihre angebliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump berichten. Deshalb hat die 46-Jährige nun Klage eingereicht, um eine Schweigevereinbarung zu lösen.

Demzufolge hatte die Schauspielerin während des Präsidentschaftswahlkampfs einen Deal mit dem Unternehmen American Media Inc. (AMI) abgeschlossen. Darin trat McDougal die Exklusivrechte über die Geschichte des Verhältnisses an dessen Skandalblatt „National Enquirer“ ab – für 150.000 Dollar. Das Medienhaus veröffentlichte sie jedoch nie.

Um nun über die Affäre auspacken zu können, reichte die 46-Jährige am Dienstag bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen American Media Inc. ein. In der Klageschrift heißt es, Trumps Anwalt Michael Cohen sei heimlich in McDougals Gespräche mit American Media Inc. eingebunden gewesen. Außerdem habe das Unternehmen nie vor gehabt, die Geschichte zu veröffentlichen. AMI habe dies in den Verhandlungen über den Deal mit der Freundschaft zwischen AMI-Chef David Pecker und Donald Trump begründet.

AMI erklärt, man habe McDougals Schilderung einer Affäre mit Trump nicht für glaubwürdig befunden. Das Unternehmen habe sie dann dafür bezahlt, Fitness-Kolumnen zu schreiben. Das Weiße Haus bestreitet, dass es eine Liaison zwischen Trump und dem ehemaligen „Playboy“-Model gegeben habe. Im Februar hatte dann der „New Yorker“ über die Liaison berichtet.