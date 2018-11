Hannover

Zum dritten Mal in diesem Jahr ist der Eurojackpot auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen. Am Freitagabend, den 9. November, werden in Helsinki wieder die Gewinnzahlen gezogen. Danach könnte es einen oder mehrere neue Millionäre geben.

Das sind die Gewinnzahlen der Ziehung vom 9. November:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 8 - 32 - 34 - 46 - 49

Eurozahlen 2 aus 10: 3 - 5.

Mit Spannung wird erwartet, wer dieses Mal gewonnen hat. Und ob jemand, den großen Jackpot geknackt hat.

Von RND