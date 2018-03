Es ist Zeit

Warum wir die Zeitumstellung abschaffen sollten

Zweimal pro Jahr stehen die Europäer am Sonntagmorgen orientierungslos vor ihren Uhren. Stellen wir sie jetzt vor oder zurück? Und warum überhaupt? Das Ritual der Zeitumstellung wird nie ganz zur Routine. Und es ist sinnlos, sagen alle Experten. Warum machen wir damit immer noch weiter?

Hannover. Alle sechs Monate kehrt das Gefühl der Verlorenheit zurück. Wir begrüßen es wie einen alten Bekannten, den man zwar nicht vermisst hat, aber nun wieder zu ertragen lernt. Die Zeitumstellung katapultiert jeden aus dem Trott der Gewohnheit. Und da sie immer am Sonntagmorgen zu absolvieren ist, trifft die Pflicht zur Neu-Einstellung des Alltags jedes halbe Jahr wieder auf eine verschlafene Nation im Morgenmantel, die zur Kaffeemaschine schlurft und sich fragt: schon so spät? Noch so früh? Was gilt hier eigentlich?

Alle sechs Monate gibt es diese Sonntage mit den gleichen Fragen: vor oder zurück? Unter Verzicht auf die Rechtschreibung geht es am einfachsten: Im Frühling nach forne, im Herbst nach hinten. Die Ursprungsfrage geklärt, beginnen die Folgefragen, auch diese zweimal jährlich aufs Neue: Welche Uhr in der Wohnung hat sich automatisch umgestellt, welche nicht? Wie ging das Umstellen noch: Am Herd beide Knöpfe zugleich drücken und dann mit dem rechten vorspulen, oder mit dem linken? Und wer hat eigentlich diese Digitaluhren erfunden, die nur vor-, aber nicht zurückgestellt werden können?

Im Herbst kann das dauern, bis die Zeit wieder richtig geht. 23 Stunden im Schnelldurchlauf für eine Stunde geschenkte Zeit. Im Frühling ist es kürzer, aber unbefriedigender: 60 Minuten, die einfach so zerrinnen. “Uns wird eine Stunde gestohlen!“, rufen die Unwilligen, und die Sanftmütigen antworten: “Wir verleihen sie nur, im Herbst kommt sie zurück!“

Vor oder zurück?

Zinsen aber bekommt keiner für die gestundete Stunde. Zinsen versprach nur die Zeitsparkasse im Jugendbuch, und was die grauen Herren mit ihren grauen Zigarren anstellen, weiß jeder noch, der sich im jugendlichen Alter bei der “Momo“-Lektüre gegruselt hat: Sie rauchen die Zeit einfach weg.

Dem großen Michael Ende ging es natürlich gar nicht um die Zeit, sondern um fantastischen Antikapitalismus. Aber Zeit ist schließlich Geld, und Zeit ist Macht. Und genau so, wie wir werktags unseren Wecker stellen, die Kinder zur Schule jagen und selbst zur Arbeit hetzen, stehen wir alle sechs Monate am Sonntagmorgen vor der Kaffeemaschine und fragen uns: vor oder zurück? Und nicht: Wozu das Ganze?

Die Einstellung der meisten Deutschen zur 1980 eingeführten Zeitumstellung ist ähnlich fatalistisch wie die zur Mülltrennung: Sie glauben zwar nicht an deren Sinn, machen aber notgedrungen mit. Ebenso unvermeidlich wie das Drehen an der Uhr selbst sind die Umfragen zum Thema. Fast drei Viertel der Befragten einer Forsa-Studie halten die Zeitumstellung für sinnlos und meinen, sie sollte abgeschafft werden. Gut ein Viertel gab an, mit der Umstellung Probleme gehabt zu haben.

Im Nebel der zeitlichen Orientierungslosigkeit

Der “Mini-Jetlag“ ist zum geflügelten Wort geworden – fast wie nach einem Transatlantikflug verbringen viele Menschen die Tage nach der Zeitumstellung in einem Nebel der zeitlichen Orientierungslosigkeit. An so einem Sonntag kann das eigentlich ganz schön sein: Uhren finden, Uhren verstellen, Uhren entstauben, neue Batterien für Uhren einsetzen, alte Armbanduhren herauskramen – wenn sonst nichts zu tun ist an einem faulen Wochenende, kann die Beschäftigung mit der Zeit einen ganzen Tag fressen.

Und dazu unbedingt das alte Gitarrengeschrammel von Tocotronic einlegen, die 1996 sangen: “Ich weiß nicht, wie konnte das geschehn / Die Welt kann mich nicht mehr verstehn / Ich möchte alle meine Freunde sehn / Ich bin erst wach, wenn sie schon schlafen gehn / Und ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt / Und ob es an der Zeitumstellung liegt“.

Was liegt an der Zeitumstellung? Sie ruft nicht nur temporäre Orientierungslosigkeit, sondern ernsthafte Krankheiten hervor, meint der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Theurer. “Ein großer Teil der Menschen leidet bei jeder Zeitumstellung kurzzeitig unter Symptomen ähnlich dem Jetlag. Schlafentzug wird mit Herzinfarkten, Konzentrationsstörungen und erhöhten Selbstmordraten in Verbindung gebracht – und offenbar steigen alle drei in den Tagen nach der Zeitumstellung an.“