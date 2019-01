Berlin

In der Nacht zu Sonntag ist in Berlin ein Obdachloser in der Kälte gestorben. Der 55-jährige russischstämmige Mann sei am Sonntagmorgen bei Minusgraden auf einer Parkbank am Humboldthain tot aufgefunden worden, bestätigte ein Polizeisprecher. Ob es sich um den ersten Kältetoten in Berlin in diesem Jahr handelt, sei bislang unklar. Hinweise auf Suizid oder Fremdverschulden gebe es aber nicht.

Die genaue Todesursache werde noch ermittelt, betonte der Polizeisprecher weiter. Dazu müsse zunächst das Obduktionsergebnis abgewartet werden. Ein Zeitpunkt dafür stehe jedoch nicht fest.

Auch die kommenden Nächten werden in Berlin kalt mit Temperaturen deutlich im Minusbereich. In der Bundeshauptstadt leben Schätzungen zufolge bis zu 10.000 Menschen auf der Straße. Um Obdachlose vor der Kälte zu schützen, sind derzeit unter anderem der Berliner Kältebus unterwegs und Notübernachtungsplätze der Berliner Kältehilfe stehen zur Verfügung.

