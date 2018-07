Rauenstein

In einem Ferienlager im thüringischen Rauenstein sind erneut junge Gäste erkrankt. 40 Jugendliche aus Brandenburg klagten am Donnerstagvormittag über Brechdurchfall, wie ein Sprecher des Landratsamts Sonneberg mitteilte. Zunächst habe keiner der Betroffenen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Ärzte und Sanitäter hätten sie vor Ort behandeln.

Über die Ursache der Erkrankungen könne derzeit aber noch nichts gesagt werden. Auch die genaue Herkunft war zunächst unklar, wie der Sprecher der MAZ am Donnerstagmorgen weiter mitteilte.

Ferienlager wurde desinfiziert

Bereits vor zwei Wochen waren in dem Ferienlager 45 Menschen am Norovirus erkrankt. Einige von ihnen wurden in Krankenhäusern behandelt. Die Anlage wurde geschlossen, von einer Spezialfirma gereinigt und desinfiziert. Am Montag dieser Woche öffnete das Ferienlager wieder. Rund 200 Jugendliche aus Brandenburg im Alter zwischen 13 und 16 Jahren sind zu Gast.

In einem Ferienlager im niedersächsischen Vechta kam es Anfang Juli zu einem ähnliche Vorfall: 41 Kinder von zwei Gruppen aus Rheinland-Pfalz wurden krank. Auch hier ging es um Durchfall und Erbrechen, das durch das Virus ausgelöst wurde.

Virus leicht übertragbar

Das Norovirus ist sehr leicht übertragbar. Es gehört zu den weltweit häufigsten Erregern für plötzlich auftretenden Brechdurchfall und kommt oft in Alten-, Pflege- und Kinderheimen vor. Die Erreger werden über den Stuhl des Menschen oder über Erbrochenes ausgeschieden. Sie verursachen Übelkeit, Durchfälle und Erbrechen, oft gepaart mit Bauchschmerzen und Mattigkeit. Todesfälle allein durch das Virus sind selten. Eine vorbeugende Impfung gibt es nicht.

