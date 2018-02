Die Erde unter der Straße im Römer Stadtteil Balduina ist weggerutscht.

© dpa

Italien

Erdrutsch in Rom reißt Straße und Autos in die Tiefe

Schlaglöcher sind Autofahrern generell ein Dorn im Auge. Doch auf diesen Straßenkrater hätten italienische PKW-Besitzer gern verzichtet. In Rom rutschte eine Straße an einer Baugrube mehrere Meter in die Tiefe und riss einige Fahrzeuge mit in die Tiefe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Eigentümer und Bauunternehmen.