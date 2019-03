Albuquerque

Ein Kanadier ist nach wiederholtem unerlaubten Betreten des kalifornischen Anwesens von Model Kendall Jenner erneut verhaftet worden. Beamte hätten den 38-Jährigen in dieser Woche auf dem Parkplatz eines Motels in der Stadt Albuquerque gefasst, teilte die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE am Freitag mit. Demnach hatte sie zuvor einen Tipp erhalten, wonach er sich im US-Staat New Mexico aufhalte.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in Los Angeles den Mann zwei Mal festgenommen, nachdem dieser in das Anwesen von Jenner eindrang. Er wurde dafür schon einer Ordnungswidrigkeit für schuldig befunden, verurteilt und vorübergehend inhaftiert. Zuletzt war der Kanadier nach seiner Entlassung jedoch in Jenners Swimmingpool gesichtet worden.

Derzeit sitzt er im texanischen El Paso in Haft. Er war vor einem Jahr über den Staat Montana mit einem für sechs Monate ausgestellten Visum in die USA gekommen, dann jedoch illegal länger geblieben. Der Kardashian-Clan, zu dem Jenner gehört, dankte den Behörden für deren Arbeit rund um dessen Festnahme. Die Aktionen des Eindringlings hätten „schwere Folgen“ für Jenners Leben und das Sicherheitsgefühl ihrer Familie gehabt.

