Jockgrim

Eine Entenfamilie auf der Fahrbahn hat am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 9 in Rheinland-Pfalz einen schweren Unfall ausgelöst. Der Unfall ereignete sich bei Jockgrim in der Nähe von Germersheim, teilte die Polizei mit.

Demnach wollte ein Autofahrer zwei vorausfahrenden bremsenden Autos ausweichen und kollidierte dabei mit einem Lkw. Sein Fahrzeug würde über die Straße geschleudert und kollidierte mit einem anderen Pkw, der Fahrer verletzte sich schwer. Die zwei Autofahrer, die für die Enten bis zum Stillstand gebremst hatten, sind den Angaben zufolge noch unbekannt.

Von RND/dpa