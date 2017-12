Elbphilharmonie wird zu Lagerfelds Chanel-Bühne

Modenschau

Heute Abend lädt der Modedesigner Karl Lagerfeld zur großen Show in die Hamburger Elbphilharmonie ein. Gezeigt wird die neue Chanel-Kollektion. Es ist das erste Mal, dass ein Defilee in der Elphi stattfindet.

Hamburg. Im Konzerthaus in Hamburg wird es heute weniger zu hören, dafür mehr zu sehen geben. Designer Karl Lagerfeld wird am Abend mit einer Schau für Chanel die Elbphilharmonie zum Laufsteg machen. Es ist das erste Mal, dass ein Defilee hier stattfindet – eine spektakuläre Premiere für die Elphi. Die legendäre Pariser Modemarke stellt im Großen Saal ihre „Métiers d’Art“-Entwürfe vor, die die Handwerkskunst der an Chanel angegliederten Ateliers zeigen. Ausgesucht hat die Location nach Angaben des Hauses Chefdesigner Lagerfeld selbst. Für ihn ist die Hansestadt zudem eine Art „Heimathafen“. Der Wahlpariser ist gebürtiger Hamburger.

Erwartet wird ein Star-Auflauf

Auf der Gästeliste stehen Stars wie Tilda Swinton, Kristen Stewart und Lily-Rose Depp, die Tochter von Sängerin Vanessa Paradis und Schauspieler Johnny Depp, sowie die deutschen Schauspielerinnen Mavie Hörbiger und Hannah Herzsprung. Auch Claudia Schiffer und Modemacher Wolfgang Joop sollen auf der Gästeliste stehen. Nach der Show, die gegen 18 Uhr beginnt, soll es in der Fischauktionshalle eine exklusive Party geben.

Von dpa/RND