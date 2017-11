Einsamer Rentner sucht Platz für Weihnachten

Supermarkt-Aushang

Nicht nur in der Werbung berühren Bilder von einsamen Menschen an Weihnachten. Auch in der realen Welt verbringen viele das Fest ohne Freunde und Familie. Ein Berliner Rentner hat jetzt genug vom Alleinsein und sucht mit einem Aushang nach einer Weihnachtsfamilie.

Berlin. Nicht jeder hat das Glück und kann das Fest der Liebe in Gesellschaft mit Familie, Freunden und anderen Liebsten feiern. So geht es auch einem ledigen Witwer aus Berlin-Wilmersdorf. Doch der entschlossene Rentner will Weihnachten nicht länger allein verbringen und hat sich etwas einfallen lassen.

In einem Zehlendorfer Supermarkt hängt er einen Zettel mit einer rührenden Frage an die Wand: „Wo findet einsamer Rentner, Witwer, im kleinen Kreis zu Weihnachten einen Platz zum Mitfeiern.“ Offenbar sehnt sich der alte Mann nach einem gemütlichen Ort in seiner alten Heimat. Wie der Rentner schreibt, lebte er 50 Jahre lang in einem kleinen Haus in Berlin-Zehlendorf.