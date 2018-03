Einmal Pflege und zurück

Mragowo. Mittwoch, 12.20 Uhr: “Die Rückbank“, sagt Danuta Scibek, 48, entzückt, “da, wo sonst die Coolen sitzen.“ Dann lässt sie sich auf ihren Sitzplatz plumpsen, als sei dieser für die nächsten 18 Stunden ihr kleiner Thron.

Ihre rote Reisetasche, darin akkurat verpackt Äpfel, O-Saft, Cabanossi, Trauben, Halsbonbons, Mandarinen, ein Becher und zwei Küchentücher, verstaut sie zwischen den Beinen. Der Proviant für die Busfahrt von Mragowo, Polen, nach Paderborn, Deutschland. In Paderborn wird Danuta arbeiten, drei Monate durchgehend, 24 Stunden am Tag. Sie wird Ursula Scharfen pflegen. “Solchen“ nennt Danuta sie. Solchen, mein Solchen, mit kurzem o.

Auf dem Weg zu Solchen wird der Bus Nummer 211 immer mehr Pflegerinnen wie Danuta einsammeln. Wie viele es von ihnen gibt, ist unbekannt, denn viele arbeiten schwarz oder selbstständig. 150 000 kursiert als Zahl durch Experteninterviews. Doch keine der offiziellen Stellen weiß, woher sie stammt. Auch Bauarbeiter steigen in den Bus. Menschen, die ihre Familie in Deutschland besuchen, und Geschäftsmänner.

Seit 2006 arbeitet Danuta als pflegende Haushaltshilfe. Warum? Da war so eine Geschichte mit ihrem Ex-Freund, äußerst unschön. Danuta druckst, es ist ihr unangenehm. Die Vergangenheit ist ein Geheimnis, über das sie nicht spricht, aber von dem doch klar wird, dass es kein schönes Geheimnis ist. Jedenfalls, danach ist sie abgehauen, so schnell und so weit weg sie konnte.

Sie wusste, dass die Deutschen Pflegerinnen suchen – und Deutschland lag weit weg von Mragowo, das passte also. Auch wenn Danuta Deutschland nie viel abgewinnen konnte. Sie liebte Italien und England. Aber Deutschland? Eine kalte, unschöne Sprache sprach man dort.

Hürden, um in Deutschland als 24-Stunden-Pflege arbeiten zu können, gibt es kaum. Es bedarf weder einer Ausbildung noch irgendwelcher Deutschkenntnisse. Also brauchte es nicht lange, bis Danuta das erste Mal im Bus von Mragowo nach Deutschland saß. Ohne Deutsch und ohne Vorbereitung. Sie hatte ein Profil des Pflegefalls gelesen, mehr Informationen hatte sie nicht. Doch die Profile sind unzuverlässig. Denn verfasst werden sie von den Angehörigen derer, die Pflege brauchen. Nur erleben die ihre geliebten Verwandten meistens nur für einige Stunden am Stück – nicht 24 Stunden täglich, wie Danuta es tun wird.

18 Stunden Arbeitsweg: Einen halben Tag und die ganze Nacht ist Danuta Scibek im Bus unterwegs. Quelle: Agnieszka Krus

Danuta hatte Glück: Ihre erste Familie, damals in Rostock, kümmerte sich um sie, wenn sie sich nicht um den Pflegebedürftigen der Familie kümmerte. Durch Radio und Naturfilme versuchte Danuta damals, sich selbst Deutsch beizubringen. Ihre Familie nahm sie mit ins Kino, in Museen und Kirchen und sprach mit ihr, egal, ob sie etwas verstand oder nicht.

Fließend Deutsch sprechen lernte Danuta erst später, von einer Frau, die nicht mehr sprach. Eine Dame in Delmenhorst bei Bremen, geistig fit, aber wegen der Nervenerkrankung ALS bettlägerig und ohne Stimme. Weil sie nicht sprechen konnte, schrieb sie Danuta ihre Wünsche auf ein Stück Papier. Nur konnte Danuta diese damals noch nicht lesen. Also brachte es die Dame ihr bei. Jeden Abend schrieb sie Verben auf das Blatt. Danuta musste sie lesen und verstehen. Kochen. Essen. Wechseln. Schütteln. Dann Nomen. Kaffee. Mittagessen. Bettdecke. “Und gelacht hat sie, die Dame, gelacht ohne Ende, wenn ich etwas falsch aussprach“, sagt Danuta.

Über die Jahre lernte Danuta Deutschland lieben. Sie lebte auf dem Land, wo die Wäsche nach Gülle stank, wenn man sie draußen aufhängte, und in Städten, in denen sie sich jede Sehenswürdigkeit ansah. “Manchmal“, sagt sie, “fühle ich mich mittlerweile in meinen Familien eher zu Hause als bei mir in Mragowo. Einfach, weil ich dort so wenig Zeit verbringe. Manchmal komme ich wieder und weiß nicht mehr, wo ich was verstaut habe. Bei Solchen zu Hause finde ich alles, sofort.“

“Warum arbeitest du nicht in unserem Land?“

So deutschlandaffin wie Danuta mittlerweile sind indes nicht alle Polen. Der Ton gegenüber der Bundesrepublik ist seit dem Sieg der nationalkonservativen PiS rauer geworden. “Warum arbeitest du nicht in unserem Land – wir haben auch gute Arbeit?“, fragen manche Danuta. “Im Zweiten Weltkrieg haben uns die Deutschen die Männer genommen, jetzt nehmen sie uns die Frauen“, sagen andere.

Die Reisebegleitung kommt vorbei und bietet Getränke an. Kaffee und Wasser für 2 Złoty, 50 Cent. “Wuäh, das ist so ein Instantzeugs“, sagt Danuta, “das trinke ich nicht.“ Heute sowieso nicht. Wegen der Bus-Toiletten, da mag sie nicht pinkeln gehen, also trinkt sie heute nur ganz wenig. Einen halben Liter in 18 Stunden.

Der Mann vor ihr skypt bereits das zweite Mal mit seiner Frau. “Sind jetzt gleich in Allstein“, sagt er. “Scheiße ist das, 18 Stunden und kein Auge kann man zumachen.“ Seine Frau am Küchentisch, irgendwo in Polen, tröstet ihn: “Die sollen dich verwöhnen, wenn du da bist.“