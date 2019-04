Stumm

Ein einjähriger Junge ist in Stumm im österreichischen Zillertal von seinem Großonkel überfahren worden und später in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Mittwoch einen Bericht von ORF Tirol.

Der 75-jährige Fahrer hatte sich am Dienstag mit dem Großvater des Kindes auf einer Gemeindestraße durch die geöffnete Beifahrerseite kurz unterhalten. In dieser Zeit muss laut Polizei der Junge unbemerkt vor das Auto gelaufen sein. Als der Großonkel losfuhr, erfasste er das Kind mit seinem Wagen. Es wurde noch mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.

