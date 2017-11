„Eine Kugel wäre zu gut für dich“

Uma Thurman zu Harvey Weinstein

Viele Promis haben Thanksgiving mit ihren Liebsten verbracht und ihre Fans in den sozialen Netzwerken daran teilhaben lassen. „Frohes Thanksgiving“, wünschte auch Uma Thurman auf Instagram. Eine Ausnahme machte der „Pulp Fiction“-Star allerdings: Harvey Weinstein verwünschte sie.

Los Angeles. Uma Thurman hat Harvey Weinstein sicherlich viel zu verdanken. Immerhin machte der Filmproduzent die Schauspielerin in „Pulp Fiction“ oder „Kill Bill“ zum Weltstar. Doch Thurman weiß auch, dass Weinstein nicht nur der Karriere-Antreiber ist: Er steht im Verdacht, Dutzende Frauen sexuell missbraucht zu haben. Bisher wollte Thurman sich nicht dazu äußern, sagte sie einmal in einem Interview. Zu wütend sei sie auf Weinstein. Doch nun hat die 47-Jährige ihr Schweigen gebrochen.

Wütend ist Thurman noch immer. Das zeigt der Instagram-Beitrag, den der „Pulp Fiction“-Star anlässlich des Thanksgiving-Feiertages postete. Zu dem Foto, das Thurman in einer Szene aus dem Blockbuster „Kill Bill“ zeigt, schreibt die Schauspielerin: „Ich habe kürzlich gesagt, ich sei wütend, und ich habe dafür ein paar Gründe. #MeToo, falls ihr das an meinem Gesichtsausdruck noch nicht abgelesen habt.“ Die Andeutung, selber Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein, führt Thurman nicht weiter aus. Den Hashtag #MeToo hatten jedoch in den vergangenen Wochen Hunderttausende Frauen verwendet, denen solch ein Schicksal widerfahren ist.

Thurman fände es wichtig, sich Zeit zu nehmen und fair zu bleiben. „Deshalb... Frohes Thanksgiving allerseits. Außer für dich, Harvey, und all deine gemeinen Mitverschwörer. Ich bin froh, dass es langsam vor sich geht – du hast eine Kugel nicht verdient.“

