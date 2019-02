New York

Ein Mann ist nach einem Einbruch in ein Haus von Sängerin Taylor Swift in New York zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Verurteilung erfolgte am Dienstag, nachdem der 22-Jährige aus Florida ein Geständnis abgelegt hatte, wie „Page Six“ von der Zeitung „ New York Post“ berichtete. Er habe vor, nach seinem Gefängnisaufenthalt, der fast vorbei sei, nach Florida zurückzukehren und dort eine fünfjährige Bewährungsstrafe zu leisten. Er müsse auch ein Programm für die psychische Gesundheit abschließen.

Beamte hatten den Verdächtigen schlafend im Haus von Swift in Manhattan im April gefunden. Polizeiangaben zufolge hatte er auch die Dusche von Swift benutzt. Während des Einbruchs war der Popstar nicht zu Hause. Der 22-Jährige war bereits im Februar 2018 an derselben Adresse wegen des Vorwurfs festgenommen worden, die Haupteingangstür mit einer Schaufel kaputt gemacht zu haben.

Von RND/AP