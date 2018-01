Ein guter Fang

Fischküche vom Feinsten von Mikkel Karstad

Mit sechs Jahren hat Mikkel Karstad seinen ersten Fisch gefangen – bis heute ein unvergesslicher Augenblick für den Spitzenkoch aus Dänemark. Nun hat er der See ein Kochbuch gewidmet.

Berlin. Sein Handwerk lernte Mikkel Karstad in internationalen Sterne-Restaurants, etwa in London und Paris. Er leitete die Kantine des dänischen Parlaments in Schloss Christiansborg und arbeitete für das “Noma“ in Kopenhagen, das wiederholt zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde.

Die Basis der Fischzubereitung allerdings zeigte ihm seine Großmutter schon, als er noch ein kleiner Junge war. Im Alter von sechs Jahren fing der Däne seinen ersten Fisch – nur mit Handleine und Blinker. Damals, bei den Fangzügen vor der Insel Fünen, lernte Karstad außerdem eine Tugend zu schätzen, die man heute als Nachhaltigkeit bezeichnet. In der Küche seiner Großeltern wurde jedes Lebensmittel als ein wertvolles Gut geschätzt, so gut wie nichts wurde weggeschmissen, sondern verwertet. Von der Natur nahmen sie nur so viel wie sie brauchten.