Ein Turnschuh als Jahreskarte für die Berliner U-Bahn

Werbegag im Nahverkehr

Füße hoch, Fahrkartenkontrolle! Die Berliner BVG bringt mit Adidas einen ganz besonderen Schuh heraus: Er hat das unverwechselbare Muster der U-Bahn-Sitzbezüge – und eine eingenähte Jahreskarte. Das spezielle Schuhwerk für 180 Euro wird es nur in einer Auflage von 500 Stück geben.

Berlin. Die meisten Turnschuhe werden an Leute verkauft, die damit keinen Sport treiben. Das ist nicht neu. Neu hingegen ist der Sneaker, den Adidas und die Berliner Verkehrsbetreibe BVG jetzt präsentiert haben: Ein Turnschuh mit der Lizenz zum Rumsitzen, in U-Bahn, Tram und Fähre. Der „EQT-Support 93/Berlin“ ist nicht nur im modisch fragwürdigen Design der BVG-Sitzbezüge gehalten, er hat vor allem ein Jahresticket in die Lasche integriert.

Für 180 Euro gibt es das ganze Jahr freie Fahrt in allen Verkehrsmitteln der BVG. 500 Stück sind ab dem 16. Januar erhältlich – sie werden binnen weniger Stunden ausverkauft sein. Nicht nur, weil der Preis für die Jahreskarte unschlagbar niedrig ist, sondern vor allem, weil der Schuh ein begehrtes Sammlerstück sein wird. BVG-Sprecherin Petra Reetz erwartet daher, dass viele Käufer das Jahresticket gar nicht in Anspruch nehmen. Sie stellt klar: „Die Schuhe gelten nur als Fahrkarte, wenn sie beide getragen werden. Sie im Karton mitzuführen reicht nicht.“ Getragene Sneaker verlieren in der Sammlerszene aber an Wert. „Wir reden gar nicht drumrum, es ist ein Werbegag“, sagt Reetz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).