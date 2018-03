Der ehemalige SS-Mann Oskar Gröning ist tot.

© pool AFP

„Buchhalter von Auschwitz“

Ehemaliger SS-Mann Oskar Gröning ist tot

Der ehemalige SS-Mann Oskar Gröning ist tot. Mit 96 Jahren starb er in einem Krankenhaus. Bekannt wurde Gröning 2015 durch einen Aufsehen erregenden Prozess, in dem er wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilt wurde. Die Haftstrafe von vier Jahren trat er nicht mehr an.