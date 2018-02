Ehekrise im Weißen Haus?

Viele Beobachter fragen sich allerdings eher, ob Trump als erster Präsident in die amerikanische Geschichte eingeht, der in seiner Amtszeit einem Scheidungsprozess entgegensieht.

Denn zu dem, was sich mit „Stormy Daniels“ zugetragen haben soll, gesellte sich dann das Gerücht, Trump habe etwas mit seiner Kommunikationschefin, Hope Hicks. Das ist kein neues Gerücht. Michael Wolff hatte das unbelegte Geraune in sein aufsehenerregendes Buch „Fire and Fury“ gewebt und fand womöglich, es habe zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Also wiederholte er es solange in TV-Interviews, bis Medien darauf ansprangen.

Hope Hicks steht ebenfalls im Visier der Klatschpresse. Quelle: Getty

Es war interessant, wie rasch über Hicks der Stab gebrochen wurde. Im Gegensatz zu Melania Trump, die fast schon zur Sympathieträgerin geworden ist. Nicht ohne Grund: Das frühere Mannequin erweist sich als Meisterin der nonverbalen Kommunikation.

So wurde es in Washington als besonderes Zeichen verstanden, dass die First Lady in der vergangenen Woche – ohne Pressebegleitung – die Holocaust-Gedenkstätte unweit des Weißen Hauses besuchte, während ihr Ehemann in Davos über seine „America First“-Agenda sprach. Den ursprünglichen Plan, gemeinsam in die Schweiz zu fliegen, hatte sie kommentarlos über den Haufen geworfen.

Trump musste sich von John Kelly begleiten lassen

Als eindeutige Botschaft gilt vor allem aber der Abend der „State of the Union Address“. Während sich Trumps Amtsvorgänger auf ihrem Weg vom Weißen Haus zum Kapitol traditionell von ihren Ehefrauen begleiten ließen, preschte sie mit einem eigenen Konvoi kurzerhand vorweg. Dem 71-Jährigen stand der Ärger ins Gesicht geschrieben, als er wenige Minuten später seinen Amtssitz verließ und sich notgedrungen von seinem Stabschef John Kelly begleiten lassen musste.