Ehe-Aus bei Trump Jr.

Manhattan. Wenige Stunden bestätigten sie, dass sie fortan getrennte Wege gehen wollen. Gleichwohl würden sie „immer gewaltigen Respekt füreinander“ und ihre Familien haben.

Donald Trump Jr. und das frühere Model Vanessa Trump sind beide 40 Jahre alt und hatten 2005 geheiratet. Sie haben fünf Kinder. Diese hätten auch weiterhin Toppriorität, betonten sie in der Erklärung.

Hier waren sie noch glücklich: Vanessa Trump mit ihrem Ehemann Donald Trump Jr. im Jahr 2016. Quelle: imago stock&people

Vanessa Trumps Verbindung zu Trump Jr. elektrisierte die New Yorker Klatschpresse schon lange vor dem Einstieg ihres Schwiegervaters Donald Trump in die Politik. Als unvergessen gilt etwa eine wohl für Trump Jr. wenig schmeichelhafte Geschichte aus deren Verlobungszeit: Von einem Juwelier in New Jersey nahm er einen kostenlosen Diamantring an und stellte im Gegenzug vor dessen Laden für Reporter und TV-Kameras seinen Heiratsantrag nach.

Trump-Sohn managt Imperium des Vaters

Im Februar hatte Vanessa Trump einen an ihren Mann adressierten Brief geöffnet, in dem sich mysteriöses weißes Pulver befand. Sie kam vorsichtshalber ins Krankenhaus, doch stellte sich die Substanz als ungefährlich heraus. Ein Mann aus dem US-Staat Massachusetts muss sich wegen des Drohbriefs an Trump Jr. verantworten.

Trump Jr. ist als Manager in der Trump Organization tätig. Er steht auch im Fokus von Ermittlungen um mögliche Verbindungen seines Vaters zu Russland.

Von RND/dpa