Hannover

Er ist der wohl zurzeit begehrteste, auf jeden Fall der ungewöhnlichste Popstar der Welt: Ed Sheeran kommt 2019 für zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon spielt er am 2. August in Hannover. Und da für den Rotschopf mit dem Straßenmusiker-Setup mittlerweile jedes Stadion zu klein ist, wird er auf dem Messe-Gelände spielen, auf das Guns N‘Roses und AC/DC und zuletzt Eminem jeweils 75.000 Menschen lockten.

Als One-Man-Show hat das allerdings noch niemand geschafft. Der 27-jährige Brite braucht eine Gitarre, eine Loop-Station und einen Publikumchor – es reicht für kollektives Ausrasten bis in die letzte Reihe. Seit 2011, seit dem Song „A-Team“, ist er auf der Bildfläche. Sieben Jahre später ist er ein Weltstar. Und es scheint gerade es loszugehen. Der Vorverkauf für die Hannover-Show beginnt am 27. September um 11 Uhr ausschließlich bei eventim.de. Es gibt nur personalisierte Online-Tickets. Sie kosten 85 Euro plus Gebühren.

Konzert in Düsseldorf musste abgesagt werden

Hannover bekommt also das, was Mülheim und Düsseldorf in diesem Sommer verwehrt blieb: Nach Streitigkeiten um Tierschutz, Baumfällungen, Sicherheit und fehlende Genehmigungen vor Ort war ein Auftritt in beiden Städten abgesagt und schließlich nach Gelsenkirchen verlegt worden, wo Sheeran gleich zweimal vor jeweils 50.000 Fans in der Veltins-Arena sang.

Nun also Hannover, vermutlich mit weniger Anlaufschwierigkeiten. Nach Grönemeyer ist es das zweite Großkonzert, das für 2019 in der Stadt angekündigt wird. Auch in diesem Sommer waren es zwei, für Rapper Eminem war das Messe-Gelände sogar die einzige Deutschland-Station. Für Sheeran ist es neben dem Hockeheimring (23.6.) eine von zweien.

Von Uwe Janssen/HAZ/RND