Dutzende tote Säuglinge: Rückruf von Baby-Wiegen auch in Deutschland

Panorama Fisher-Price - Dutzende tote Säuglinge: Rückruf von Baby-Wiegen auch in Deutschland Eine bunte Baby-Wiege wurde Dutzenden Kindern zum Verhängnis: Sie sollen in „Rock ’n Play Sleepers“ von Fisher-Price zu Tode gekommen sein. Jetzt ist klar: Auch Deutschland ist vom Rückruf der Schaukel betroffen.

Dieses Foto der U.S. Consumer Product Safety Commission zeigt die Fisher-Price „Rock'n Play Sleeper“. Der amerikanische Spielzeughersteller Fisher-Price hat weltweit Millionen von Babywiegen zurückgerufen. Quelle: U.S. Consumer Product Safety Com