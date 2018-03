Dutzende Tote bei Häftlingsaufstand

Venezuela

Brennende Matratzen und eine Geiselnahme – bei einem Aufstand von Gefangenen in Venezuela sind in der Nacht zu Donnerstag 68 Menschen ums Leben gekommen. Auch die Angehörigen der Insassen sorgte für Tumulte.

Caracas. In Venezuela sind 68 Menschen bei einer Meuterei von Gefangenen in einer Polizeistation ums Leben gekommen. Dies teilte der Generalstaatsanwalt des Landes in der Nacht auf Donnerstag auf Twitter mit. In ersten Medienberichten war von fünf Toten und mehreren Verletzten die Rede gewesen.

Die Meuterei im Bundesstaat Carabobo begann, als die Häftlinge einen ihrer Bewacher als Geisel nahmen und anschließend Matratzen in Brand setzten, berichtete die Zeitung „El Universal“. Die Nonprofit-Organisation Window to Freedom verwies jedoch auf noch vorläufige und unbestätigte Informationen, wonach die Meuterei auf der Wache in Valencia begann, als ein bewaffneter Häftling einem Beamten ins Bein geschossen habe.

Angehörige legen sich mit der Polizei an

Einsatzkräfte sollen ein Loch in die Wand gebohrt haben, um die Häftlinge im Gebäude zu befreien. Auf Fotos, die Window to Freedom teilte, waren teils massiv verletzte Häftlinge zu sehen, die auf Bahren fortgetragen wurden. Die Nonprofit-Organisation setzt sich für verbesserte Bedingungen in venezolanischen Gefängnissen ein. In den Haftanstalten des Landes sind Meutereien und Zusammenstöße zwischen Insassen und Wärtern keine Seltenheit. Häftlinge kommen oft mit der Hilfe korrupter Aufsichtspersonen an Waffen und Drogen, bewaffnete Gruppen kontrollieren oft ganze Zellblöcke.

In Valencia versammelten sich zahlreiche aufgebrachte Angehörige der Häftlinge, die von den Behörden Antworten über deren Schicksal forderten. Polizisten setzten Tränengas gegen die Menge ein.

Von RND/dpa/ap