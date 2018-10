Leipzig

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Leipzig: In der Stockartstraße haben Dutzende Menschen in der Nacht zu Montag ein Lagerfeuer entfacht. Rund 40 bis 50 Personen standen um die Flammen herum, wie die Polizei mitteilte.

Sie hätten unter anderem Absperrmaterial einer nahe gelegenen Baustelle hineingeworfen, hieß es. Die Gruppe löste sich auf, als die Polizei eintraf. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Von RND/jhz