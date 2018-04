Durchsichtige Rucksäcke sollen Schüler schützen

Parkland

Nach dem Amoklauf im Februar mit 17 Toten gelten an der Majory Stoneman Douglas High School in Florida neue Sicherheitsbestimmungen. Die Schüler müssen ab sofort unter anderem durchsichtige Rucksäcke tragen.

Parkland. Mit neuen Maßnahmen will die Schule in Parkland für mehr Sicherheit auf ihrem Gelände sorgen. Dazu gehören auch transparente Rucksäcke, die gratis verteilt wurden. Nach den Frühjahrsferien kamen die Schüler am Montag erstmals mit den durchsichtigen Taschen in den Unterricht. So soll überprüft werden, ob die Jugendliche gefährliche Gegenstände mit in die Schule nehmen.

Die Schüler selbst halten nicht viel von der neuen Regel. Ein durchsichtiger Rucksack sei nicht das richtige Mittel, um Waffengewalt und weiteren Angriffen vorzubeugen, schrieben mehrere Betroffene auf Twitter.

Einschränkung der persönlichen Freiheit

Statt für mehr Sicherheit zu sorgen, schränke die neue Maßnahme ihre Rechte und Freiheit ein, kritisierten die Jugendlichen. Es sei zudem eine logistische Herausforderung, täglich 3000 Rucksäcke zu kontrollieren. Zudem sei der Amokläufer zum Tatzeitpunkt kein Schüler der Majory Stoneman Douglas High gewesen.

Am 14. Februar hatte der 19 Jahre alte Schütze und ehemalige Schüler Nikolas Cruz 17 Kinder und Erwachsenen getötet. Seither ist in den USA erneut eine Debatte über Waffengewalt entbrannt. Mit den rund 800 „March for Our Lives“-Demonstrationen im März organisierten Überlebende und Waffengegner die größten Schüler-Protestmärsche zeit Jahrzehnten.

„Starten wir in das letzte Quartal meines Abschlussjahres mit der guten alten Verletzung meiner Privatsphäre“, kommentierte die Schülerin Delaney Tarr.

Starting off the last quarter of senior year right, with a good ol’ violation of privacy! pic.twitter.com/Glf9C14dsq — Delaney Tarr (@delaneytarr) April 2, 2018

„Der Rucksack ist wahrscheinlich mehr wert als mein Leben“, schrieb die Schülerin Carmen Lo. An ihrer Tasche brachte sie ein symbolisches Preisschild an. Damit protestierten die Schüler gegen die Kampagnengelder, die die Waffenlobby NRA an Marco Rubio, den Senator von Florida, zahlte. Wie die BBC berichtet, ist die Summe von 1,05 Dollar das Ergebnis der Gesamtspendensumme geteilt durch die Anzahl der Schüler in Florida.

This backpack is probably worth more than my life #trends #NeverAgain pic.twitter.com/sVAfRbt12R — Carmen Lo // #NEVERAGAIN (@xo_karmin_ox) April 2, 2018

Neben den neuen Rucksäcken wurden die Jugendlichen auch mit neuen ID-Karten ausgestattet. Zudem erwägte die Schule die Installation von Body-Scannern an den Eingängen.

Von RND/mkr