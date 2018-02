„Sex and the City“-Star Kim Cattrall

In den Rollen ihres Lebens waren sie beste Freundinnen, doch in der Realität sind sie davon offenbar weit entfernt. „Sex and the City“-Star Kim Cattrall nannte ihre Ex-Kollegin Sarah Jessica Parker eine Heuchlerin. Die 61-Jährige warf Parker vor, die Trauer um Cattralls vor kurzem gestorbenen Bruder auszunutzen.

New York. Schauspielerin Kim Cattrall hat mit ihrer Ex-„Sex and the City“-Kollegin Sarah Jessica Parker abgerechnet. „Du bist nicht meine Freundin“, schrieb Cattrall am Samstag auf Instagram an Parker gerichtet. Sie fordere Parker ein letztes Mal auf, ihr nicht mehr zu schreiben. Zudem wolle sie nicht, dass Parker ihre Tragödie benutze, um ihr „nettes Mädchen“-Image wiederherzustellen, so Cattrall. Der Bruder der 61-Jährigen war in der vergangenen Woche tot aufgefunden worden. Parker hatte darüber offenbar ihr Beileid ausgedrückt.

Sie habe es zuvor bereits deutlich gemacht, so Cattrall: „Du bist nicht meine Familie.“ Die beiden Schauspielerinnen hatten sich abseits der Leinwand schon länger nicht gut verstanden. Ein dritter „SATC“-Kinofilm scheiterte unter anderem wegen der Unstimmigkeiten zwischen der Besetzung.

Von der sehr erfolgreichen TV-Serie „Sex and the City“ wurden im Zeitraum von 1998 bis 2004 sechs Staffeln mit 94 Episoden produziert. Gekrönt wurde die Handlung um das Sex- und Liebesleben vier New Yorker Frauen von zwei Kinofilmen.

Von RND/krö/dpa