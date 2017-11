Drogen-Arzt muss nicht ins Gefängnis

Prozess zu Massenrausch

Nachdem er 27 Teilnehmer eines Seminars mit Halluzinogenen in einen Rausch mit Wahnvorstellungen und Krämpfen versetzt hatte, kam ein Psychotherapeut vor Gericht. Jetzt ist das Urteil gesprochen: Ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung.

Stade. Der wegen des Massenrausches in Handeloh angeklagte Psychotherapeut Stefan S. erhält eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und darf seinen Beruf weiterhin ausüben. Das Landgericht Stade verurteilte den 53-Jährigen am Mittwoch. Er sei des Besitzes und der Abgabe von Drogen in nicht geringer Menge schuldig, sagte der Vorsitzende Richter.

Von der psychoaktiven Substanz DragonFly wusste S. nichts

Der Psychotherapeut hatte im September 2015 ein Seminar zur Bewusstseinserweiterung veranstaltet und dabei Drogen eingesetzt. Die Teilnehmer kamen mit Krämpfen, Atemnot und Wahnvorstellungen ins Krankenhaus. Manche waren in Lebensgefahr. S. gab seine Schuld am ersten Prozesstag zu. Die Drogen hatte er den Teilnehmern des Seminars absichtlich verabreicht, allerdings ohne zu wissen, dass das psychoaktive DragonFly dort enthalten war. Durch die geplante Bewusstseinserweiterung sollten den Teilnehmern geholfen werden. Die Therapieform ist allerdings umstritten.

