Warschau

Ein reaktionsschneller Junge hat in Polen einen Dreijährigen nach einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Der sechs Jahre alte Maciek habe in Czechowice-Dziedzice am Montag mit einem Freund Fangen gespielt, als er sah, dass sich der kleine Kordian in einem Fenster in drei Metern Höhe offenbar zum Sprung aufrichtete, meldete der Fernsehsender TVN24 am Mittwoch. „Ich habe ihn aufgefangen“, sagte Maciek.

Die herbeigerufene Polizei fand in der Wohnung Kordians Mutter und Großvater, die alkoholberauscht schliefen. Der Junge kam in die Obhut einer Tante. Polizeisprecherin Elwira Jurasz kündigte an, Maciek werde eine Auszeichnung erhalten.

Von RND/AP