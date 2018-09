Sonneberg

Bei der Abfahrt einer Regionalbahn in Sonneberg ist ein knapp drei Jahre alter Junge im Kinderwagen versehentlich allein auf dem Bahnsteig zurückgeblieben. Der Zug fuhr am Samstag mit der 29 Jahre alten Mutter davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau hatte sich im Zug beim Personal nach dem Fahrtziel erkundigt, als sich die Bahn überraschend in Bewegung setzte.

Schon wenige Minuten später aber konnte sie den Kleinen dank der Reaktion eines hilfsbereiten Mannes wieder in die Arme schließen. Dieser hatte die Polizei alarmiert. An der nächsten Haltestelle wartete ein Streifenwagen auf die Mutter. Eine Polizistin schob den Kinderwagen derweil zum Polizeirevier, wo sich die 29-Jährige und ihr Kind wiedertrafen.

Von RND/dpa