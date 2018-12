Nürnberg

Nach den Stich-Attacken auf drei Frauen in Nürnberg schwebt keines der Opfer mehr in Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher unter Berufung auf die behandelnden Ärzte. Ein unbekannter Mann hatte am Donnerstagabend zwei 26 und 34 Jahre alte Frauen durch Stiche mit einem Gegenstand lebensgefährlich und eine 56-Jährige schwer verletzt. Alle wurden notoperiert. Sie sollten so bald wie möglich befragt werden.

Der Täter ist weiter auf der Flucht. Mit zahlreichen Einsatzkräften fahndeten die Beamten am Vormittag nach dem Mann. Im Stadtteil St. Johannis seien zahlreiche uniformierte Kräfte und auch Zivilbeamte unterwegs. In der Nacht waren auch ein Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz. Trotz unterschiedlicher Aussagen der Frauen kurz nach den Attacken geht die Polizei dem Sprecher zufolge von einem Täter aus. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es weiter nicht.

Folgende Täterbeschreibung hat die Polizei aufgrund der Aussagen der Opfer veröffentlicht: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, blonde bis dunkelblonde Haare, heller Teint, Drei-Tage-Bart. Zur Bekleidung gibt es unterschiedliche Aussagen.

Nürnberg: Zwei Frauen schwebten am Morgen noch in Lebensgefahr

Das war passiert: Gegen 19.20 Uhr kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Sie wurde in einem Klinikum notoperiert. Gegen 22.45 Uhr stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief. Kurz darauf stach ein Mann auf eine 34-Jährige ein. Die beiden letzteren Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden ebenfalls notoperiert.

Von RND/dpa