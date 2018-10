Hamburg

Warum fliegt da in der Hamburger Hafencity ein Auto durch die Luft? Was nach einem spektakulären Unfall aussieht, sind in Wirklichkeit Dreharbeiten für eine Neuauflage von „Drei Engel für Charlie“. Schon seit Wochen beschäftigen die Aktivitäten rund um den neuen Actionfilm die Hamburger. Am Mittwoch wurde in der Hafencity nun dieser Aufsehen erregende Stunt gedreht. Es war wohl der vorerst letzte Drehtag in der Hansestadt.

Viel ist über den neuen Actionfilm bisher nicht bekannt. Die Hauptrollen in der neuen Kino-Version der gleichnamigen Fernsehserie sollen die Schauspielerinnen Kristen Stewart (Twilight), Naomi Scott (Power Rangers) und Ella Balinska (Inspektor Barnaby) spielen. Die Hafencity und die Elbphilharmonie in Hamburg scheinen eine wichtige Location zu sein.

Anfang September hatte eine Komparsenagentur mehr als 1000 Nebendarsteller für das damals noch geheim gehaltene Filmprojekt gesucht.

Der neue Film soll Ende September 2019 in die Kinos kommen.

Die Krimiserie um drei junge Privatdetektivinnen und ihren mysteriösen Chef Charlie wurde von 1976 bis 1981 im US-Fernsehen ausgestrahlt. In zwei Kinofilmen spielten 2000 und 2003 Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu die Engel.

Von dpa/ewo/RND