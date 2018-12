Winsen

Bei einem Böllerunfall in Winsen an der Aller ( Niedersachsen) ist am Silvesterabend ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Bei dem Unglück sprengte sich der Mann offenbar seine komplette Hand ab, berichtet das Nachrichtenagentur „Nonstop News“. Ein weiterer Mann, der sich auf einer Terrasse in der Nähe aufgehalten haben soll, sei durch die Detonation ebenfalls schwer verletzt worden.

Die genaue Unglücksursache war zunächst unklar, womöglich wollte der Mann aber einen illegalen oder selbstgebauten Böller zünden, berichtet „Nonstop News“. Ein Notarzt versorgte beide Opfer demnach noch vor Ort, bevor sie in Kliniken eingeliefert wurden.

Von RND