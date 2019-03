Holungen

Bei einem Sturz an einer gläsernen Aussichtsplattform auf dem Sonnenstein im nordthüringischen Eichsfeld ist eine 19 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die 19-Jährige habe sich nach einer Tanzveranstaltung am Sonntagmorgen allein an die Plattform begeben und dort das Gleichgewicht verloren, sagte ein Polizeisprecher. Bekannte fanden sie wenig später. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, zum derzeitigen Zustand konnte die Polizei keine Angaben machen. Wie viele Meter die junge Frau in die Tiefe stürzte und an welcher Stelle der Aussichtsplattform sie das Gleichgewicht verlor, war zunächst unklar.

Der 2017 eröffnete Skywalk auf dem knapp 500 Meter hohen Sonnenstein bei Holungen ist 14 Meter lang und ragt neun Meter über die Klippenkante hinaus. Das Gelände fällt unter der Plattform bis in knapp 100 Meter Tiefe schräg ab. Dies und der Umstand, dass der Boden derzeit sehr weich sei, habe der jungen Frau wohl das Leben gerettet, sagte ein Polizeisprecher. Nach Wahrnehmung der Rettungssanitäter war sie möglicherweise alkoholisiert, dies ist laut Polizei aber nicht sicher. Zuvor hatte der MDR über den Unfall berichtet.

Von RND/dpa