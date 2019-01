Hannover

Donald und Angela sorgen gemeinsam für Unwetter: Das kennt man so eigentlich nur aus der Politik, doch nun sorgt eine spezielle Wetter-Konstellation für das Kuriosum. Denn es handelt sich dabei nicht um US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern um Tief- und Hochdruckgebiete. Klingt lustig, kann aber für Donnerstagnacht und Freitagmorgen ziemlich gefährlich werden.

Donald und Angela werden speziell dem Berufsverkehr Schwierigkeiten bereiten. Denn: Vom Nordwesten aus strömt das warme Orkantief Donald über den nördlichen Atlantik und prallt auf das kalte Hoch Angela. Das Hochdruckgebiet befindet sich bei Irland und hält sich bereits seit Neujahr, teilt der Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor mit.

Das führt zu gefrierenden Niederschlägen und Glatteisgefahr in großen Teilen Deutschlands. Die Klimagrenze verläuft dabei von Rheinland-Pfalz bis in die Lausitz.

Hoch Angela beweist „Kanzlerinnen-Eigenschaften“

Tief Donald wird sich in den nächsten Tagen in den Norden verabschieden. Ganz im Gegensatz zu Hoch Angela: Das Hochdruckgebiet hat wahre „Kanzlerinnen-Eigenschaften“ und lasse „alles abprallen“, witzelte Meteorologe Donald Bäcker im ARD-“Morgenmagazin“ am Donnerstag. Bäcker ist auch gleichzeitig der Wetterpate von Orkantief Donald.

Was ist ein Wetterpate?

Jährlich werden abwechselnd Frauen- und Männernamen für Tief- und Hochdruckgebiete in alphabetischer Reihenfolge vergeben. Die Patenschaften können käuflich erworben werden. Die aktuelle Konstellation, die einen Scherz vermuten lässt, ist also Zufall. Die Namenspatin von Hoch Angela ist eine gewisse Angela Wojtkowski.

