Disco-Fußboden auf Teneriffa bricht ein - 40 Verletzte

Unfall

Während die Menschen tanzten, brach plötzlich der Boden unter ihren Füßen zusammen. Mehrere Menschen stürzten daraufhin in den Keller einer Diskothek auf Teneriffa. Mindestens 40 Gäste haben sich dabei verletzt.

Adeje. In einer Diskothek auf der Kanareninsel Teneriffa ist in der Nacht zum Sonntag der Fußboden eingebrochen. Zahlreiche tanzende Gäste des Nachtclubs „Butterfly“ in Adeje im Süden Teneriffas stürzten in den Keller, 40 wurden dabei verletzt, wie spanische Medien am Montag berichteten. Darunter seien auch mehrere Ausländer aus Frankreich, Rumänien, Belgien und Großbritannien. Die Feuerwehr hatte zunächst von 22 Verletzten gesprochen. Warum der Boden auf etwa vier Meter Länge plötzlich nachgab, war am Montag noch unklar.Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Laut Bürgermeister Miguel Rodriguez Fraga besaß der Klub eine gültige Betriebserlaubnis, zudem schien er in der Nacht nicht überfüllt gewesen zu sein. Der Keller, in dem früher einmal Bingo gespielt wurde, sei leer gewesen, sagte Fraga.

Disco war gut besucht, aber nicht überfüllt

Auf einer Fläche von rund vier Quadratmetern hatte plötzlich der Boden nachgegeben. Die insbesondere bei Homosexuellen beliebte Diskothek war zum Zeitpunkt des Unfalls gut besucht, nach Angaben der Betreiber allerdings nicht überfüllt. Die Disco liegt in einem Einkaufszentrum. Als Vorsichtsmaßnahme ordneten die Behörden an, dass vorerst alle anderen Länder geschlossen bleiben.

Von dpa/RND